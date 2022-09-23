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3 Bölgede Ani Ölüm!

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Polis Basın Subaylığı Açıkladı
3 Bölgede Ani Ölüm!

1. 22.09.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Kayalar köyünde sakin Mustafa AKTAŞ             (E-40), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

2. 22.09.2022 tarihinde, saat 06:45 sıralarında, Şirinevler köyünde sakin Şerife AŞIK               (K-70), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

 

3.22.09.2022 tarihinde, saat 20:40 sıralarında, Balıkesir köyünde sakin Aziz KARABULUTOĞLU (E-75), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.


 

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