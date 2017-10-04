 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.122
  • Altın 146,826
  • Dolar 3,5629
  • Euro 4,1967
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASon dakika: Paris'te patlama!

3 milyar kullanıcının hesabı çalındı

»
3 milyar kullanıcının hesabı çalındı
İnternet şirketi Yahoo, 3 milyar olan tüm kullanıcı hesaplarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'a satıldıktan sonra bu firmanın alt kuruluşlarından olan Oath adlı firmanın bir parçası olan Yahoo, 2013 yılındaki siber saldırıdan 3 milyar hesabının hepsinin etkilendiğini bildirdi.

Oath'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Aralık 2016'da Yahoo'nun yaklaşık 1 milyar kullanıcı hesabının veri hırsızlığına maruz kaldığının anlaşıldığı hatırlatılarak, yeni soruşturmalar sonucu bu olayın tüm hesapları etkilediğinin ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ağustos 2013'teki siber saldırı nedeniyle Yahoo'nun 3 milyar olan tüm kullanıcı hesaplarının siber saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

KREDİ KARTI VE BANKA HESAP BİLGİLERİNİ ELE GEÇİREMEDİLER

Yahoo'nun saldırıdan etkilenen 2 milyar dolayındaki diğer kullanıcılarını da bilgilendirdiği vurgulanan açıklamada, bilgisayar korsanlarının kullanıcılarının kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçiremediği kaydedildi.

Yahoo'nun Verizon'a 4,48 milyar dolarlık satışı haziranda tamamlanmış, satış anlaşmasının ardından Yahoo'nun elinde kalan varlıkları arasında Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'taki yüzde 15 ve Yahoo Japonya'daki yüzde 36'lık hisseler ile nakit stoklar ve çekirdek olmayan patentler kalmıştı.

Söz konusu hisselere sahip olan Yahoo, yeni isminin "Altaba Inc." olduğunu açıklamıştı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu ceket cep telefonunuzu kontrol edebilecek kadar akıllı!28 Eylül 2017 Perşembe 09:28
  • Kablosuz şarj özelliğine sonradan nasıl sahip olunur?28 Eylül 2017 Perşembe 09:18
  • Birleşmiş Milletler: Robotlar savaş ve işsizlikle dünyayı karıştırabilir28 Eylül 2017 Perşembe 09:15
  • Twitter 280 karaktere çıkıyor27 Eylül 2017 Çarşamba 10:19
  • 'Siri' kaba sözler söyleyen telefon sahibine küstü!27 Eylül 2017 Çarşamba 09:39
  • Dünya nüfusunun yüzde 53'ünün internet erişimi yok26 Eylül 2017 Salı 11:11
  • Whatsapp ve Facebook sonunda birleşiyor!26 Eylül 2017 Salı 09:20
  • NASA'nın "zaman makinesi" için geri sayım24 Eylül 2017 Pazar 16:08
  • Bill Gates, Ctrl-Alt-Delete'in hikâyesini anlattı24 Eylül 2017 Pazar 16:06
  • Android'de yeni virüs: Banka kartları çalınıyor!24 Eylül 2017 Pazar 16:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti