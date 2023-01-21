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3 ülkeden Almanya’ya Ukrayna çağrısı

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Litvanya, Letonya ve Estonya'nın dışişleri bakanları, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'ya çağrıda bulundu.
3 ülkeden Almanya’ya Ukrayna çağrısı

Üç ülkenin bakanları, Twitter hesaplarından İngilizce olarak ortak açıklamaya ilişkin mesajı paylaştı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landbergis, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ve Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, paylaştıkları mesajda Ukrayna’ya desteklerini yineledi.

 

Paylaşılan mesajda, “Almanya’yı Ukrayna’ya Leopard tankları sağlamaya çağırıyoruz. Bu, Rus saldırganlığını durdurmak, Ukrayna’ya yardım etmek ve Avrupa’da barışı hızla yeniden sağlamak için gereklidir. Avrupa’nın önde gelen gücü olarak Almanya’nın bu konuda özel sorumluluğu vardır.” ifadesi kullanıldı.

LEOPARD TANKLARI

Almanya’nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna’ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin’in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya’da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayının alınması gerekiyor.

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