30 yaşından önce kilo alan erkeklerde prostat kanseri riski artıyor

Yapılan kapsamlı bir araştırma, obezite ile yılda 12.000 kişiyi öldüren prostat kanseri arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, 30 yaşına gelmeden kilo alan erkeklerin ileriki yaşamlarında prostat kanserinden ölme olasılıklarının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.

Times’ın haberine göre, İsveç’teki Lund Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ortalama 43 yıl boyunca 258.477 erkek takip edildi ve kilo almanın prostat kanseri geliştirme ve agresif olma riskini artırdığı bulundu. Bu dönemde ortalama 70 yaşında 23.348 kişiye prostat kanseri teşhisi kondu ve 4.790 kişi hastalıktan öldü.

17 ila 29 yaşları arasında yılda 1 kg almak, agresif prostat kanseri teşhisi riskini yüzde 13 artırıyor. Aynı zamanda, kilosu sabit kalan erkeklerle karşılaştırıldığında da, prostat kanserinden ölme riskinin yüzde 27 daha fazla olmasına yol açıyor. Benzer bir artmış risk, yaşamları boyunca yavaş yavaş kilo alan erkekler için de geçerli çıktı.

HER SEKİZ ERKEKTEN BİRİNDE…

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulan çalışma, aşırı vücut yağının hızla yayılan agresif prostat tümörlerinin büyümesini tetikleyebileceğini söyledi. Lund Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı Marisa da Silva, “Genç erkeklerde ani kilo artışını önlemek, prostat kanserini önlemek için zorunludur.” dedi.

Birleşik Krallık’ta erkeklerde en sık görülen kanser olan prostat kanseri, her sekiz erkekten birinde teşhis edilirken toplamda yılda 52.000 vaka ve 12.000 ölüm görülüyor.

Esas olarak 50 yaşın üzerindeki erkekleri etkiler ve yaşla birlikte risk artar. Erkeklerde prostat kanseri teşhisi konulan en yaygın yaş ise 70 ile 74 arasındadır.