  • BIST 4.661,68
  • Altın 1260.02
  • Dolar 19.7571
  • Euro 21.4306
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

30 yaşından önce kilo alan erkeklerde prostat kanseri riski artıyor

» »
Yapılan kapsamlı bir araştırma, obezite ile yılda 12.000 kişiyi öldüren prostat kanseri arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı.
30 yaşından önce kilo alan erkeklerde prostat kanseri riski artıyor

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, 30 yaşına gelmeden kilo alan erkeklerin ileriki yaşamlarında prostat kanserinden ölme olasılıklarının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösterdi.

Times’ın haberine göre, İsveç’teki Lund Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ortalama 43 yıl boyunca 258.477 erkek takip edildi ve kilo almanın prostat kanseri geliştirme ve agresif olma riskini artırdığı bulundu. Bu dönemde ortalama 70 yaşında 23.348 kişiye prostat kanseri teşhisi kondu ve 4.790 kişi hastalıktan öldü.

17 ila 29 yaşları arasında yılda 1 kg almak, agresif prostat kanseri teşhisi riskini yüzde 13 artırıyor. Aynı zamanda, kilosu sabit kalan erkeklerle karşılaştırıldığında da, prostat kanserinden ölme riskinin yüzde 27 daha fazla olmasına yol açıyor. Benzer bir artmış risk, yaşamları boyunca yavaş yavaş kilo alan erkekler için de geçerli çıktı.

HER SEKİZ ERKEKTEN BİRİNDE…

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulan çalışma, aşırı vücut yağının hızla yayılan agresif prostat tümörlerinin büyümesini tetikleyebileceğini söyledi. Lund Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı Marisa da Silva, “Genç erkeklerde ani kilo artışını önlemek, prostat kanserini önlemek için zorunludur.” dedi.

Birleşik Krallık’ta erkeklerde en sık görülen kanser olan prostat kanseri, her sekiz erkekten birinde teşhis edilirken toplamda yılda 52.000 vaka ve 12.000 ölüm görülüyor.

Esas olarak 50 yaşın üzerindeki erkekleri etkiler ve yaşla birlikte risk artar. Erkeklerde prostat kanseri teşhisi konulan en yaygın yaş ise 70 ile 74 arasındadır.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çok hızlı bulaşıyor! Elinizi en az 20 saniye köpürtmezseniz…16 Mayıs 2023 Salı 20:58
  • Fazla tuz tükettiğinizi ortaya koyan dört işaret16 Mayıs 2023 Salı 13:54
  • Uykusuzluk hasta ediyor16 Mayıs 2023 Salı 12:25
  • DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi16 Mayıs 2023 Salı 10:14
  • Fazla tuz tükettiğinizi ortaya koyan dört işaret15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:23
  • Kronik hastalıklar neden artıyor?14 Mayıs 2023 Pazar 14:23
  • İngiltere'de ilk kez 3 kişinin DNA'sını taşıyan bir bebek dünyaya geldi14 Mayıs 2023 Pazar 10:59
  • Uzman açıkladı: Kolesterolün belirtisi ayak parmağında gizli13 Mayıs 2023 Cumartesi 22:58
  • 10 bin kişi incelendi: Kalp krizini teşhis edebilecek yapay zeka algoritması13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:39
  • Saman nezlesi ilaçları gülümsemenizi riske atabilir13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti