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30 Yıl sonra Anafartalılar buluştu

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​​​​​​​30 yıl sonra tekrar bir araya gelen Anafartalar Lisesi mezunları, öğrencilik yıllarından meslek yaşamlarına hoş bir sohbet ortamı yaşama fırsatı buldular.
30 Yıl sonra Anafartalılar buluştu

Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelerek Village templos restuarantta düzenlenen gecede buluşan mezunlar, yıllar sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

Uzun yıllar sonra arkadaşları ile buluşan katılımcılar, eğlenceli saatler geçirdi. Nostalji yolculuğunun yaşandığı etkinlikte yeniden öğrencilik günlerine dönerek eskiyi yâd eden mezunlar, okuldaki anılarını tazeledi ve bol bol hasret giderdi. Gecede ayrıca 1993 yılındaki mezuniyet töreni fotoğrafları hazırlanan bir panoya yansıtıldı ve duygu dolu anlar yaşandı.

anafarta3.jpganafarta4.jpganafarta5.jpganafarta6.jpg80’ler-90’lar’ın müzikleriyle Mehmet kale’nin setleriyle eğlenen ve dans eden mezunlar, gecede hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. Mezunlar arasında inisiyatif alarak geceyi organize eden grup üyeleri Ali Atamer Gözem soytürk gökhan fidem dener ve zeliş numan öner; “Öncelikle geceye katılım gçsteren arkadaşlarına ve öğretmenlerine teşekkür etti.

1 ay gibi kısa zamanda karar verip, planlayıp gerçekleştirilen buluşmaya güzel bir katılımın sağlanması bu tip organizasyonlara olan ihtiyacı gösterdiği kanısındayız. Yurtdışında olan, tarih olarak kendisine uymayan veya herhangi bir başka sebeple katılmak isteyip gelemeyen arkadaşlarımız için 2024 ağustos ayı için şimdidden çalışamalrına başlayan organizasyon komitesi 1 sene sonra için şimdiden heycanlanmaya başladığını ve hemen hemen herkesi o gecede görmek istediklerini ayrıca katılan herkes için özlem dolu güzel bir gece olmuştur” dediler..

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