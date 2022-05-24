4 bin 519 test, 59 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4 bin 519 olup, 59 pozitif vakaya rastlanmıştır.
34 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 15 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
24 Mayıs 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4519
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 59
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.980.652
Toplam Vaka Sayısı: 94.794
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.167
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 11
Karantinadaki Vaka Sayısı: 381
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 256
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