Polis Örgütünün Kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü ve Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Polis Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Lefkoşa Polis Müdürlüğü Takımı oldu.

Polis Örgütünün Kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü ve Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Polis Basketbol Turnuvası bugün yapılan maçlar ile tamamlandı.

Finalde karşılaştığı Siyasi/Narkotik Müdürlüğü Takımını yenen Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı şampiyonluğa adını yazdıran taraf oldu.

Turnuvanın üçüncülük maçı için Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımı ile karşılaşan Girne Polis Müdürlüğü takımı ise karşılaşmadan galip ayrılarak turnuvayı üçüncülük ile tamamladı.

Turnuva boyunca en fazla skorer oyuncu olan Güzelyurt Polis Müdürlüğü sporcusu Yılmaz Avcı turnuvanın “Sayı Kralı” olurken, Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ise gösterdiği performans ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü sporcusu Emre Say oldu.

Final maçı sonrası gerçekleşen ödül töreni ile 4. Polis Basketbol Turnuvası sona erdi.