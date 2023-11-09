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5 saatlik elektrik kesintisi!

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Girne bölgesindeki bazı köylere yarın 5 saat elektrik verilemeyecek
5 saatlik elektrik kesintisi!

Yüksek ve orta gerilim şebekelerinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Girne bölgesindeki bazı köylere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09.00 -14.00 saatleri arasında yaklaşık 5 saat kesinti yapılacak yerler şöyle:

“Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ Bölgeleri, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy bölgeleri, Geçitköy Barajı Çamlıbel su arıtma tesisi ve pompa istasyonu.”

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