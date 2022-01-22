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504 Pozitif Vaka, 1 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.374 olup, 504 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 779 kişi taburcu edilmiştir.
504 Pozitif Vaka, 1 Vefat

"Toplam 17.374 test yapıldı, 504 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 779 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.374 olup, 504 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 779 kişi taburcu edilmiştir.

235 kişi Lefkoşa, 116 kişi Girne, 87 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

22 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.374      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 504   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 504   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 779

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.211.826     

Toplam Vaka Sayısı: 50.183   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 44.767   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5263      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5181  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 155  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  273

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 329       

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 503    

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4372 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116705

 
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