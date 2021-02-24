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5143 test 49 pozitif vaka

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Bakan Üstel "Toplam 5143 test yapıldı, 29'u yerel 49 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi" 
5143 test 49 pozitif vaka

Bakan Üstel "Toplam 5143 test yapıldı, 29'u yerel 49 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi" 

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5143   olduğunu, 29'u yerel 49 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığını, 40 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Üstel, 1 kişinin deniz yolu ile 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını  ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 29 kişinin yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Üstel, kısmı açılma ile birlikte halkın büyük bir kısmının özellikle marketler ve mağazalar gibi kalabalık yerlerde bulunduklarını gözlemlediğini, ihtiyaçlar dışında sadece vakit geçirmek için dışarıda olmanın olumsuz yansımaları olacağını belirtti. 

Salgının henüz sona ermediğine dikkat çeken Bakan Üstel, kurallara uymak gerektiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmenin büyük önem arz ettiğini vurguladı. 

Üstel vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat 1 / Göçmenköy 1 / Gönyeli  1/ K. Kaymaklı-6/ Lefkoşa Merkez -1 / Hamitköy -3  / Kızılbaş -1/ Sulariçi-3 / Cihangir - 1 

Girne 
Girne Merkez -12 / Dikmen -3  / Karaoğlanoğlu- 1 / Alsancak 3 / Çatalköy 2 

Gazimağusa 

Beyarmudu -1 / iskele Boğaziçi-1 


24  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5143 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  8 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 29       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 521.814  

Toplam Vaka Sayısı: 3297  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2917   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 356 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 115    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 237 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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