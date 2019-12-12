60 yaşındaki annesinin yerine ehliyet sınavına girmek için annesinin kılığına girdi

Brezilya’da 43 yaşında bir kişi, 3 kez ehliyet sınavını geçemeyen 60 yaşındaki annesinin yerine sınava girdi. Kılık kıyafet değiştiren oğul, neredeyse müfettişi kandırıyordu.

Daily Mail'in haberine göre, Brezilya'da 60 yaşındaki Maria adındaki bir kadın, 3 kez girdiği ehliyet sınavını geçemeyince 43 yaşındaki oğlu Heitor Schiave annesine yardım etmek için farklı bir yola başvurdu.

Porto Velho kentinde yaşayan ve araba tamircisi olan Schiave, annesinin yerine 4. kez sınava girmek için kadın kıyafeti giydi. Yüzüne makyaj yapan, tırnaklarına oje süren Schiave, çiçekli bluz ve uzun bir etek giyip saçlarını da buna uygun hale getirdi.

Her ayrıntıyı planlayıp düşünen Schiave neredeyse başarılı oluyordu ama bir kadınınkinden aşırı derecede farklı olan elleri ve sesinden şüphelenen müfettiş, kimliğini tekrar kontrol etmeye karar verdi.

"İlk başta bana normal gelmişti"

Polise konuşan Aline Mendonça adındaki müfettiş, "İlk başta kılığı anormal gelmedi bana çünkü 5. adayımın sınavını yeni bitirmiştim ve dikkatim biraz dağılmıştı" dedi.

"Ancak arabaya binip son aday olduğunu düşündüğüm kişinin yanında oturunca, hemen o kişinin aslında kadın gibi giyinen bir erkek olduğunu anladım" diye devam eden Mendonça, "Kadınsı ve olabildiğince doğal görünmek için elinden geleni yapıyordu. Makyajı gerçekten iyi yapılmıştı ve aşırı derecede iyi gözüküyordu" diye konuştu.

"Makyajı aşırı derecede iyiydi"

Şüphelendiğinden kimliğini görmek istediğini belirten Mendonça, "Doğrulamak için kimliğini bana göstermesini istedim ve işte o zaman test için kaydını yaptırdığım kişi olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra polisi aradım çünkü yaptığı şey suç olarak bildirilmeli" ifadelerini kullandı.

Kimlikte sahtecilik ve devlet kurumunu aldatma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Schiave, kefaletle serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Sosyal medyanın gündemi oldu"

Konunun sosyal medyada gündem olmasıyla birçok kullanıcı, Schiave'ın bu hareketini 'soylu bir eylem' olarak nitelendirdi, bazıları da 'annesini sevdiğinden dolayı yaptığını savunarak anneleri için aynı şeyi yapacaklarını söyledi.

Ancak bazılar da 3 defa ehliyet sınavını geçemeyen bir sürücünün yollara çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu eleştirileri yöneltti.