600 bin yıl önce Mars’tan gelen göktaşı evine dönüyor

NASA’nın bu hafta Mars’a doğru yola çıkacak aracıyla birlikte küçük bir kaya parçası da uzaya uçacak. Perşembe fırlatılacak Perseverance isimli Mars aracı, Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde bulunan madeni para büyüklüğündeki bir Mars taşını evine geri götürecek.

Söz konusu yolculuk, NASA’nın Mars 2020 keşif gezisinin önemli bir parçası. Perseverance, Kızıl Gezegen’e indikten sonra, burada kayaç örnekleri toplamaya ve geçmiş yaşam işaretlerini aramaya başlayacak.

Uzay mühendislerine göre bu bazalt taş da uzay aracının üzerindeki dedektörlerin kalibrasyonunda kullanılacak.

Doğa Tarihi Müzesi’nin meteor küratörü Profesör Caroline Smith, uzaya fırlatılacak taşların Mars’tan geldiğine emin olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Mars 2020 projesinin üyelerinden Smith, “Bu göktaşı içinde hapsolmuş küçük gaz kabarcıkları Mars atmosferiyle tamamen aynı bileşime sahip, kayamızın oradan geldiğini biliyoruz” diye konuştu.

Mars taşının 600 veya 700 bin yıl önce bir asteroidin ya da kuyruklu yıldızın gezegene çarptığı sırada uzaya savrulduğu ve Dünya’ya ulaştığı düşünülüyor.

SAU 008 ismi verilen göktaşı, 1999’da Umman'da bulunmuştu ve o zamandan beri müzede korunuyordu.

NASA görevine katılacaklar arasında Mars taşının yanı sıra ünlü dedektif Sherlock Holmes ve yardımcısı Watson da bulunuyor.

Perseverence’a kurulan ve isimlerini ünlü polisiye karakterlerinden alan SHERLOC ve WATSON adlı iki aygıt, kayaların kimyasal bileşimini deşifre edecek.