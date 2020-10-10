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7,96 TLile Rekor Kıran Dolar Hızla Geriledi

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Haftanın son işlem gününde günün ilk yarısında 7,9563 seviyesine çıkarak rekor tazeleyen USD/TRY kuru, TCMB’nin swap oranını yükseltmesinin ardından düşüşe geçti. Dolar 7,88 TL'ye kadar geriledi.
7,96 TLile Rekor Kıran Dolar Hızla Geriledi

Bugün doların küresel piyasalarda zayıflaması ve ABD Dolar Endeksi’nin 93,20 altına inerek 21 Eylül sonrası en düşük seviyeye gerilemesiyle EUR/USD 1,1820 ile aynı tarih sonrası en yüksek seviyeye çıktı.

Doların küresel piyasalarda düşüşe geçmesi ile gelişen ülke paralarının da tamamı değer kazanırken Güney Afrika randı, Güney Kore wonu, ruble ve Meksika pesosu en çok değer kazananlar olurken TL de günlük bazda pozitif bölgede işlem görüyor.

Gün başındaki rekor yükselişin ardından dolar kuru son saatte 7,88’e geriledi. Dolardaki düşüş ile gün içi kazancını %2’ye çıkaran ons altın 1,930$ direncini test etti, gram da 400 TL’yi gördü.

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