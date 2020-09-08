8 Eylül Salı Döviz Kurları
Dolar 7,44, Euro 8,78, Sterlin 9,80 TL’den alıcı buluyor
8 Eylül Salı Cumhuriyet Altını fiyatları
8 Eylül 2020 Salı gününe ait güncel Cumhuriyet Altını fiyatları şu şekilde. Cumhuriyet Altını fiyatı alış: 2.987,20 TL, satış: 3.021,30 TL
Dolar/TL yukarı yönde seyrediyor
Geçen haftayı 7.43'ten tamamlayan kur, yeni haftanın ilk işlem gününde zirveye tırmandı
Geçen haftayı 7.4333 seviyesinden kapatan Dolar/TL kuru yeni haftaya hafifçe yükselerek başladı.
Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.4638 - 5.6328 seviyeleri arasında. 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.2582, 50 günlük hareketli ortalaması 7.0982 ve 100 günlük hareketli ortalaması 6.9921 seviyelerinde bulunuyor.
Dolar/TL gün içinde 7.4638 ile zirveye tırmanmasının ardından TSi 13.55'te yüzde 0.40 artıda 7.4632 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 0.17 artıda 8.8228'den alıcı buldu. Kur sepeti yüzde 0.22 yükselişle 8.1426'ya geldi.
Doların önemli piyasa paraları karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY), gün içi işlemlerde yükselişini hızlandırdı. Endeks yüzde 0.31 civarında artarak 1,168,06 puan oldu.
Türkiye 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin bileşik faizi 2 baz puan artarak yüzde 13.24'e yükseldi. 10 yıllıkların bileşik faizi yüzde 13.21'de kaldı. Dolar cinsinden 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizi 2 bp artışla yüzde 6.55'e çıktı.
5 yıllık kredi temerrüt takas (CDS) primi 515.5 bp oldu. Kurda 3 aylık ima edilen volatilite yüzde 19.95, 3 aylık tarihi volatilite yüzde 12.50 seviyesinde seyrediyor.
Bu hafta yurt içi veri takviminde Pazartesi günü açıklanacak Ağustos ayı bütçe dengesi ve Perşembe günü açıklanacak Haziran işsizlik oranı bulunuyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü menkul kıymet verilerini yayınlayacak. Cuma günü ise Temmuz ayı cari işlemler dengesi gelecek.
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