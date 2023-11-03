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9 Eylül İlkokulu’ndan 120 öğrenci Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek eğlenceli ve ufuk açıcı bir gezi gerçekleştirdi

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9 Eylül İlkokulu’ndan 120 öğrenci Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek eğlenceli ve ufuk açıcı bir gezi gerçekleştirdi
9 Eylül İlkokulu’ndan 120 öğrenci Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek eğlenceli ve ufuk açıcı bir gezi gerçekleştirdi

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de eğitim veren okulların öğrencilerini ağırlamayı sürdürüyor. 9 Eylül İlkokulu’nun 5’inci sınıf öğrencileri, Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri’ni ziyaret ederek eğlenceli ve ufuk açıcı bir gezi gerçekleştirdi.

İki gün süren gezileri kapsamında 9 Eylül İlkokulu’ndan 120 öğrenci; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ile Büyük Kütüphane’yi ziyaret etti. Öğrenciler gezide bir yandan eğlenirken diğer yandan sanat dolu saatler geçirdi.

İlerleyen günlerde de KKTC’deki eğitim gören öğrencileri ağırlamaya devam edecek olan Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, genç nesilleri sanatın ilham veren gücüyle tanıştırmaya devam edecek.

En çok zaman geçirdikleri yer: Kıbrıs Araba Müzesi

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise çocukların en çok zaman geçirdiği müzelerden biri oldu. Müze, sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri gibi parçalarla çocukları büyüledi.  Düzenlenen kültür turuyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, birçok sanatçının eserlerinden oluşan zengin sanat koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

Tüm müzeleri ilgiyle gezdiler...

Tüm müzeleri büyük bir merakla ve heyecanla gezen öğrenciler; Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde ise 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs’ın doğa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı. 9 Eylül İlkokulu öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki müzeleri büyük bir ilgiyle gezerken hem öğrendi, hem eğlendi. Öğrenciler ayrıca, dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi de büyük bir merakla gezdi. Ülkemizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in araçlarının da sergilendiği Lefkoşa Dereboyu’ndaki, GÜNSEL Sanat Müzesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, GÜNSEL’in ilk modeli B9’u inceleyerek teknik özellikleri ile ilgili meraklı sorular sordu.

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