99 yaşında, evinin bahçesinde turlayarak 2 milyon sterlin bağış topladı

Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağış toplamak için başlattığı kampanyada, yürütecinden destek alarak evinin bahçesini 100 kez turlamayı vaat eden 99 yaşındaki Britanyalı emekli asker, kısa sürede 2 milyon sterlin (17.22 milyon lira) bağış topladı.

2’nci Dünya Savaşı’nda görev yapan emekli asker Tom Moore, geçen perşembe günü, Yorkshire’daki evinin bahçesinde turlamaya başladı. Ulusal Sağlık Sistemi’nin bünyesindeki ‘Charities Together’ adlı sivil toplum kuruluşuna bağış toplamak için yola çıkan Moore, 100 yaşına gireceği 30 Nisan’a kadar 100 turu tamamlamayı ve 1000 sterline (8 bin 609) ulaşmayı hedefledi.

Ancak kısa sürede umduğundan fazlası oldu! 80 turu tamamlayan Moore, bir haftadan kısa süre içinde 2 milyon sterline ulaştı. Perşembe gününe kadar 100 turu tmamlayacağını belirten Moore, “Böyle bir şey aklımın ucundan geçmezdi” dedi ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kızı, Hannah Ingram-Moore, kalça protezi ameliyatı olan babasının her gün bahçede egzersiz yaptığını ve bu sayede bağış topladığını belirterek, “Onunla gurur duyuyorum” dedi.

Dedesinin ‘faaliyetlerini’ duyurmak için bir Twitter hesabı açan 16 yaşındaki torunu Benji, “Kısa sürede 20 bin takipçisi oldu. Dedem inanılmaz bir insan.Bu gidişle bağışlar artacak” ifadelerini kullandı.

2006 yılında eşini kaybettikten sonra kızı, damadı ve iki torunuyla birlikte yaşayan Moore’un düsturu olan “Yarın daha güzel bir gün olacak” Twitter’da ‘etiket’ oldu.