AA yine 31 Mart'taki gibi

31 Mart seçimlerinde İmamoğlu'nun öne geçmesinin ardından veri akışını kesen Anadolu Ajansı ortak yayına ilişkin geçtiği tweetlerde de İmamoğlu'na çok az yer verdi.
31 Mart seçimlerindeki tavrıyla tartışmaların odağı haline gelen Anadolu Ajansı (AA) ortak yayın sırasında da tepki çekti.
AA'nın yayına ilişkin bilgi geçtiği Twitter hesabında İmamoğlu'na çok az yer verilirken Yıldırım'ın konuşmaları daha sık paylaşıldı.
AA'nın bu tavrı 31 Mart seçimlerini hatırlatırken, bazı sosyal medya kullanıcılarının da tepkisine neden oldu.
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