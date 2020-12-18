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AB, 200 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı İçin Novavax İle Sözleşme Yapacak

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Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı alım çalışmaları kapsamında Novavax firması ile 200 milyon dozluk alım sözleşmesi imzalayacak.
AB, 200 Milyon Doz Kovid-19 Aşısı İçin Novavax İle Sözleşme Yapacak

AB KomisyonuKovid-19 aşısı alımı için Amerikan ilaç firması Novavax ile yapılan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin Novavax’ın geliştirmekte olduğu aşıdan 100 milyon doz alacakları belirtilen açıklamada, talep edilmesi durumunda 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de yapılacak sözleşmede yer alacağı kaydedildi.

AB daha önce de AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için anlaşma yapmıştı.

Novavax’ın 200 milyon dozuyla birlikte AB bugüne kadarki sözleşmelerle 2 milyar 165 milyon dozluk aşı alım imkanı doğmuş oldu.

Öte yandan, AB söz konusu aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari gerekçelerle paylaşmıyor.

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