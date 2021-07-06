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AB Komisyonu Başkanı: AB Asla İki Devlet Önerisini Kabul Etmeyecek

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AB Komisyonu Başkanı Bayan Ursula Von Der Leyen, “Avrupa Birliği'nin Kıbrıs’ta iki devlet önerisini asla kabul etmeyeceğini net olarak Türkiye Cumhurbaşkanına belirttim” dedi.
AB Komisyonu Başkanı: AB Asla İki Devlet Önerisini Kabul Etmeyecek

AB Komisyonu Başkanı Bayan Ursula Von Der Leyen, “Avrupa Birliği'nin Kıbrıs’ta iki devlet önerisini asla kabul etmeyeceğini net olarak Türkiye Cumhurbaşkanına belirttim” dedi.

Avrupa Komisyonunda bugün basına konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Bayan Ursula Von Der Leyen, “Avrupa Birliği'nin Kıbrıs’ta iki devlet önerisini asla kabul etmeyeceğini net olarak Türkiye Cumhurbaşkanına belirttim” açıklamasında bulundu.

Avrupa Komisyonunda, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB dönem Başkanı ve Slovenya Başbakanı Janez Janša ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa Komisyonu Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs ziyareti konusunu görüştüğünü ve AB’nin bu konuda duyarlı olduğunu ve bu ziyaretin nasıl gelişeceğini izlemeye devam edeceğini söylediğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs'ta yapması beklenen açıklamaları konusunda Von Der Leyen, “Türkiye Cumhurbaşkanı ile kısa bir süre önce programlanan ziyareti konusunu net olarak konuştum. Bu konuda duyarı olduğumuzu ve ziyaretin nasıl gelişeceğini izlediğimizi ve AB’nin asla iki ayrı devlet çözümü önerisini kabul etmeyeceğini net olarak vurguladım. Şimdi hem düşüncelerimizi hem de pozisyonumuzu biliyor” dedi.

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