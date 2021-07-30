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AB Komisyonu, Covid-19 Tedavisinde Kullanılabilecek Aday İlaç İçin Tedarik Anlaşması İmzaladı

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AB Komisyonu, Covid-19 Tedavisinde Kullanılabilecek Aday İlaç İçin Tedarik Anlaşması İmzaladı
AB Komisyonu, Covid-19 Tedavisinde Kullanılabilecek Aday İlaç İçin Tedarik Anlaşması İmzaladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip corona virüs tedavisinde kullanılabilecek aday bir ilaç için İngiltere merkezli ilaç şirketi Glaxo Smith Kline ile tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Komisyon’dan yapılan yazılı açıklamada, bunun, haziranda duyurulan beş umut verici aday ilaçtan oluşan ilk portföyün parçası olduğu ve Birliğin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından incelenmesinin devam ettiği belirtildi.

Sözleşmeye 16 üye ülkenin dahil olduğu ifade edilen açıklamada, 220 bine kadar ilacın satın alınmasının sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu "Sotrovimab" adlı ilacın Covid-19’u şiddetli geçirme riski altında olan ancak hafif semptom gösteren hastaların tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.

EMA, Sotrovimab'ı 7 Mayıs’ta ön değerlendirmeye almıştı.

AB'de Covid-19 tedavisi için halihazırda yalnızca "Remdesivir" adlı antiviral ilaç kullanılıyor.

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