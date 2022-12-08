  • BIST 4.855,92
  • Altın 1071.857
  • Dolar 18.6346
  • Euro 19.6588
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

AB mahkemesinden ‘Google’ kararı: Yanlış bilgiler kaldırılacak

»
Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Google'ın kullanıcıların yanlış olduğunu kanıtladığı bütün verileri arama sonuçlarından kaldırması gerektiğine karar verdi.
AB mahkemesinden ‘Google’ kararı: Yanlış bilgiler kaldırılacak

Merkezi Lüksemburg’da bulunan, AB’nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, yanlış olduğu iddia edilen içeriklerin kaldırılması konusunda Google’a karşı açılan davayı karara bağladı.

Kararda, “Arama motoru, başvurudaki içerikte bulunan bilgileri, başvurunun kaldırılmasını talep eden kişinin bu tür bilgilerin açıkça yanlış olduğunu kanıtlaması durumunda kaldırmalıdır.” ifadesi yer aldı.

Mahkeme, bir kullanıcının yanlış içeriği kanıtlamak için konuyla ilgili yargı kararı sunması gerekmeyeceğine, makul kanıtların yeterli olacağına hükmetti.

DAVA HAKKINDA

Bir yatırım şirketinin 2 yöneticisi, Google’dan kendileri ile ilgili yapılan aramalarda şirketlerinin yatırım modelini eleştiren bazı makalelere bağlantı veren arama sonuçlarını asılsız iddialar oldukları gerekçesiyle kaldırmasını istedi.

Bu kişiler Google görsel aramasında adları girilince çıkan küçük fotoğraflarının da kaldırılmasını talep etti. Google, söz konusu makalede yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını bilmediği gerekçesiyle söz konusu yazı ve fotoğraflara ilişkin talebi reddetti. Bu konuda Almanya’da hukuki süreç başlatıldı.

Alman Federal Mahkemesi, dosyayı AB’nin unutulma hakkı ve veri koruma kuralları çerçevesinde yorumlaması için Avrupa Adalet Divanı’na sundu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’deki gazetecilik yasası Facebook’u kızdırdı… Haber içeriklerini kaldırmakla tehdit ediyor06 Aralık 2022 Salı 22:37
  • Meta, yasa tasarısının geçmesi halinde ABD haber içeriklerini kaldırabileceğini duyurdu06 Aralık 2022 Salı 10:14
  • Twitter’da hesabı askıya alınan Kanye West, soluğu Instagram’da aldı05 Aralık 2022 Pazartesi 23:16
  • Google ve Meta haber içeriği için para ödeyecek05 Aralık 2022 Pazartesi 23:00
  • Uzaylıları izleyecek: Dünyanın en büyük teleskobunun inşaatı başlıyor05 Aralık 2022 Pazartesi 13:10
  • Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı04 Aralık 2022 Pazar 23:26
  • Facebook’un başı dertte… Finansal verileri topladı04 Aralık 2022 Pazar 19:17
  • FBI: TikTok verileri casusluk için kullanabilir03 Aralık 2022 Cumartesi 14:35
  • Facebook’u ifşa ettiler: Ölüm tehditlerini kaldırmamışlar02 Aralık 2022 Cuma 22:27
  • AB’den Twitter’a sansür uyarısı… Yasakla tehdit ettiler01 Aralık 2022 Perşembe 22:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti