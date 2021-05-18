AB, Mavi Kart almayı kolaylaştırıyor

Avrupa Birliği, Birlik dışından nitelikli iş gücünün AB'de çalışmasını ve yaşamasını kolaylaştıran Mavi Kart uygulamasında kolaylık sağlamak için anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) içinde, Birlik dışından nitelikli iş gücünün 27 üye ülkede çalışmasını ve yaşamasını kolaylaştırmayı öngören tasarı üzerinde anlaşma sağlandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından hazırlanan taslak, 2009'dan beri geçerli olan ve nitelikli iş gücünü Avrupa Birliği'ne çekebilmek için oluşturulan Mavi Kart uygulamasının güncellenmesini kapsıyor.

Asgari maaş koşulları iyileştiriliyor

Anlaşma kapsamında, Mavi Kart almak için gereken asgari maaş miktarının düşürülmesi ve halihazırda talep edilen iş sözleşmesi süresinin azaltılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra bilişim (IT) sektöründeki kalifikasyonların tanınmasının kolaylaştırılmasının önünün açılması planlanıyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, "Bugünkü anlaşma, Avrupa Birliği'nin nitelikli işgücü açığı sorununa modern ve hedefe odaklı bir göç tasarısıyla cevap vermemizi ve profesyonellerin iş gücümüze katılmasını kolaylaştıracak" dedi.

Komisyon 2016 yılından beri, nitelikli iş gücünün alınmasının önündeki zorluklar nedeniyle Mavi Kart uygulamasında reforma gidilmesini planlıyor.

En çok Almanya tercih ediliyor

Tarafların, yeni Mavi Kart planının devreye girmesi için öncelikle taslağı imzalaması gerekiyor. Bunun ardından üye devletlerin söz konusu düzenlemeleri ulusal yasalarına uyarlamaları için iki yıl süre tanınacak.

Mavi Kart uygulamasının başladığı 2012 yılından bu yana AB vatandaşı olmayan nitelikli elemanların çalışmak için tercih ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya, 2012'den bu yana AB içerisinde verilen bütün Mavi Kart'ların yüzde 82’sini dağıtmış durumda.