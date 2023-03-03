AB ülkesinden kriz çıkaracak Kudüs adımı

İsrail basını, Macaristan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planladığını aktardı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre Macaristan'ın aşırı sağcı Başbakanı Viktor Orban, gelecek ay büyükelçiliği Kudüs'e taşıma planına yeşil ışık yaktı. Planın gerçekleşmesi halinde Macaristan, elçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk AB ülkesi olacak.

Reuters'a konuşan Macaristan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mate Paczolay, ticari birimlerini yıllar önce Kudüs'e taşıdıklarını, yeni adımların da yakında duyurulacağını belirtti.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ KOPMUŞTU

Birçok ülke, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor ve Doğu Kudüs'ü işgal altındaki Filistin toprağı olarak görüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkilere karşın 2017'de Kudüs’ü İsrail’in resmi başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı büyük krize yol açmıştı. Filistinlilerin protestolarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kriz Türkiye-İsrail ilişkilerinde de kırılma yaşanmasına yol açmış, Türkiye 2018 yılının başında İsrail büyükelçisini Ankara'ya çağırmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Trump’a “Bu ‘biz sizi tanımıyoruz biz yaptık oldu’ mantığıdır. Öyle mi diyorsunuz? Biz de sizi tanımıyoruz” diyerek tepki göstermişti.

Türkiye ve İsrail, ağustos ayında ilişkilerde normalleşme kararı aldıklarını açıklamıştı.