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SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

AB ve 13 ülke İsrail'i işgalci şiddetine karşı somut adım atmaya çağırdı

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Avrupa Birliği (AB) ile aralarında İngiltere, Fransa ve İspanya'nın bulunduğu 13 ülke, İsrail'i işgal altında bulunan Batı Şeria'daki İsrailli yasa dışı işgalci şiddetine karşı somut ve acil adımlar atmaya çağırırken Filistinlilere yönelik saldırıları kın
AB ve 13 ülke İsrail'i işgalci şiddetine karşı somut adım atmaya çağırdı

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi işgalcilerin gerçekleştirdiği şiddet olaylarına ilişkin AB, Avusturalya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, İngiltere, İspanya, İsveç ve İsviçre ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamaya imza atan AB ve 13 ülke, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi işgalcilerin gerçekleştirdiği şiddet olayları karşısında acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.

İmzacılar, yasa dışı Yahudi işgalcilerine Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı düzenlediği saldırıların endişe verici seviyede olduğunu belirtirken ekim başından bu yana  işgalcilerin 343 şiddet olayında 8 Filistinliyi öldürdüğünü, 83 Filistinliyi yaraladığını, 1026 Filistinliyi ise evlerini terk etmek zorunda bıraktığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, "Aşırılık yanlısı  işgalcilerin Filistinlileri terörize eden şiddet eylemlerini güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu yönündeki tutumumuzu yineliyor ve İsrail'e uluslararası özellikle Cenevre Konvansiyonu'nun 49. maddesi başta olmak üzere uluslararası hukuka ilişkin sorumluluklarını hatırlatıyoruz." denildi.

İmzacılar, yasa dışı Yahudi  işgalcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

İşgalci güç olan İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli sivilleri korumak zorunda olduğunu hatırlatan imzacılar, "Şiddet olaylarının sorumluları adalet karşısına çıkarılmalı. İsrail'in Filistinlileri korumada ve aşırılık yanlısı işgalcileri yargılamada gösterdiği başarısızlık, tahmin edilemez seviyeye ulaşan işgalci şiddetinin neredeyse cezasız kaldığı bir ortama yol açtı. Bu durum Batı Şeria'nın yanında bölgenin güvenliğini tehlikeye atarken kalıcı barış umutlarını da tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 9 Kasım'da, şiddet olaylarını gerçekleştirenlere karşı yasal adımlar atılacağı açıklamasının memnuniyet verici olduğu belirtilen ortak metnin sonunda, "Sözler önemlidir ancak şimdi eyleme dönüşmeli." ifadeleri yer aldı

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