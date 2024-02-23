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ABD 52 yıl sonra yeniden Ay'a araç gönderdi

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ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı.
ABD 52 yıl sonra yeniden Ay'a araç gönderdi
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinden yapılan canlı yayında, Odysseus'un, Ay’ın güney kutbuna yakın bir bölgesine TSi ile 02.23’te güvenli bir şekilde indiği ifade edildi. 

NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Siparişiniz Ay'a teslim edildi." ifadesi kullanılırken uzay aracının Ay'a inişi, Intuitive Machines şirketinin hesabından ise "Odysseus'un yeni bir evi var" sözleriyle duyuruldu.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, canlı yayında, "Bugün, yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez ABD, Ay’a geri döndü. Bugün NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaadini gösteren bir gün." dedi.

İnişten 15 dakika sonra sinyal gönderdi

İnişten 15 dakika sonra zayıf da olsa sinyal göndermeye başlayan Odysseus, 50 yıldan fazla bir süre sonra Ay'ın yüzeyine inen ilk özel şirket yapımı uzay aracı oldu.

Odysseus, inişiyle 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay’a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat’ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

6 farklı deney yapılacak

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

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