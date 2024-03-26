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ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı

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ABD, gelecekte Ay'ın güney kutbuna insanlığın temelli yerleşeceği bir üs kurmayı hedefliyor. Bu planlar doğrultusunda, Ay yüzeyinde malları ve insanları taşıyacak bir "demiryolu ağı" inşa etmek için çalışmalar başladı.
ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı

AY'DA İNSAN KOLONİSİ

 

ABD, gelecekte uzayda planlanan kolonileşme sırasında Ay yüzeyinde mal ve insan taşıyacak bir "demiryolu ağı" inşa etmeyi planlıyor.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen "Ay yüzeyinde demiryolu sistemi" planı hem insanları hem de Ay'a götürülen malzemeleri taşıyabilecek.

ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı - 2

AY'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA

 

Havacılık ve uzay devi Northrop Grumman tarafından tasarlanan "Ay demiryolu planının" Ay'da ciddi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya olanak sağlaması bekleniyor.

Şirketin temsilcileri, "Planlanan Ay demiryolu ağı, Ay yüzeyinde ticari girişimler için insanları, malzemeleri ve kaynakları taşıyabilir. Bu da ABD ve uluslararası ortaklar için uzay ekonomisine katkıda bulunabilir" diye konuştu.

ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı - 3

SEÇİLEN 14 ŞİRKETTEN BİRİ

 

Northrop Grumman, Aralık ayında ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından, insanlığı uzaya taşımaya yardımcı olacak fikirler yaratmayı amaçlayan "Luna-10" çalışmasına katılmak üzere seçilen 14 şirketten biriydi.

ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı - 4

SPACE X VE BLUE ORIGIN DE PLANA DAHİL

 

Başlangıç olarak şirket Ay'da bir demiryolu hattı inşa etmek için hangi kaynakların gerekli olduğunu belirleyecek.

Daha sonra projenin maliyet ve riskleri hesaplanacak ve operasyonel bir Ay demiryolu sisteminin prototipleri oluşturulmaya başlanacak.

DARPA'nın Luna-10 çalışmasına katılmak üzere seçtiği diğer şirketler arasında Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i de yer alıyor.

 

ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı - 5

Uzmanlara göre çalışma, önümüzdeki 10 yıl içinde "sivil uzay topluluğunun Ay üzerinde ve çevresinde ticari faaliyetleri teşvik etme konusundaki düşüncelerini alt üst etme" potansiyeline sahip.

ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı - 6

 

Şirketler, önümüzdeki ay Ay Yüzeyi İnovasyon Konsorsiyumu'nda çalışmalarına ilişkin daha fazla ayrıntı açıklayacak.

ABD ve Çin, Ay'ın gizemli güney kutbunun kalıcı bir Ay üssü inşa etmek için en uygun yer olduğuna inanıyor.

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