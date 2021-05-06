ABD, Covid-19 aşılarının patentlerindeki korumanın kaldırılmasını destekledi

ABD'de Joe Biden yönetimi, dünyada birçok ülke aşılanma sürecinde takılırken Koronavirüs aşılarının patentlerinin geçici olarak dondurulmasına destek verdi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, dünyada birçok ülke aşılanma sürecinde takılırken Koronavirüs aşılarının patentlerinin geçici olarak dondurulmasına destek verdi.

ABD, Dünya Ticaret Organizasyonu'nda fikri mülkiyet haklarına kısıtlama getirilmesi teklifine mesafeli duran ülkelerden biriydi. Teklif, aşıların yapımıyla ilgili gizli tutulan bilgilerin açılmasını öngörüyor ve bu sayede dünya çapında aşı üretiminin ciddi oranda hızlanması bekleniyor.

Hindistan ve birçok Güney Amerika ülkesinin sağlık sistemi pandemi karşısında çatırdarken ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yönetimin yeni duruşunu çarşamba günü açıkladı.

Tai, "Bu bir küresel sağlık krizi. Covid-19 pandemisinin yarattığı olağandışı koşullar olağandışı hamleler gerektiriyor" dedi ve ekledi; "Bu yönetim fikri mülkiyet haklarının önemine sıkı bir şekilde inanıyor ancak bu pandemiyi bitirmek için bu korumaların kaldırılmasını destekliyor".

Beyaz Saray'ın desteği, patentlerin korumasının kaldırılacağının garantisini vermiyor. Avrupa Birliği, henüz fikri mülkiyet haklarına kısıtlama getirilmesine destek vermiyor. Bu yönde bir karar alınabilmesi için uluslararası fikir birliği gerekiyor. Tai, ABD'nin Dünya Ticaret Organizasyonu'ndaki görüşmelere katılacağını ve duruşunu savunacağını söylerken, "kurumun karmaşık yapısı" nedeniyle bir karar alınmasının uzun süreceğini öngördü.

Birçok ilaç şirketi bu yönde bir karar alınmasına karşı çıkıyor, patent korumasının dondurulmasının risk alma ve girişimciliğe darbe vuracağını savunuyordu.