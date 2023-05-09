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ABD, Esad kararını verdi

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesi üzerine, "Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça bel
ABD, Esad kararını verdi

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye’deki Beşşar Esad rejiminin Arap Birliği’ne dönüşüne karar verilmesiyle ilgili Jean-Pierre, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin, “Bu kararın tüm birlik üyesi ülkelerin Suriye’deki rejimle normalleştiği anlamına gelmediği” yönündeki açıklamasına dikkati çekti.

Jean-Pierre, ortaklarının kendilerine, insani yardımların iletilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü, IŞİD ile mücadele ve Suriye krizine çözüm bulunması gibi konularda ilerleme sağlamak için Esad rejimiyle doğrudan angajman planlarını bildirdiklerini aktardı.

“AYNI ÇİZGİDEYİZ”

Esad rejiminin ülkesindeki krizi çözmek için gerekli adımları atma konusundaki isteğinden şüphe duyduklarını söyleyen Jean-Pierre, diğer yandan ortaklarıyla nihai hedefler konusunda aynı çizgide olduklarını ifade etti.

Jean-Pierre, “Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz.” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin çatışmanın tek geçerli çözümü olduğu yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirten Jean-Pierre, yaptırımlar konusunda da Sezar Yaptırım Yasası’na bağlılıklarını, Esad rejimiyle görüşen ortaklarına bildirdiklerini ve bu konuda yaptırımların riske atılmaması konusunu görüştüklerini aktardı.

ASKIYA ALINMIŞTI

Arap Birliği, Suriye’deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011’de Esad rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023’te, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Esad rejiminin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. 

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