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ABD İsrail'e 18 milyar dolarlık savaş uçağı satışına hazırlanıyor

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ABD yönetimi İsrail'i sivil can kaybına dikkat etmesi konusunda uyarırken, bu ülkeye hassas güdümlü mühimmat göndermeye hazırlanıyor. Biden yönetimi 18 milyar dolarlık F15 savaş uçağı satışı için de kongreyi bilgilendirdi.
ABD İsrail'e 18 milyar dolarlık savaş uçağı satışına hazırlanıyor

ABD yönetimi İsrail’e 18 milyar dolar tutarında silah satışına hazırlanıyor.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığından bu yana en yüksek meblağlı bu satış 50 adet F15 savaş uçağından oluşuyor.

Biden yönetimi, söz konusu satış için Kongre’ye gayrı resmi bildirimde bulunurken,

İsrail’e çok sayıda hassas güdümlü mühimmat satışı için de Kongreyi bilgilendirmeye hazırlanıyor.

Böylesine yüksek tutarlı satışlar için Kongre onayı gerekiyor.

Onay süreci ise Senato alt komitelerinde hararetli tartışmaların habercisi.

Zira ABD kongresinde İsrail’e genel anlamda destek var gibi görünse de Demokratik Parti’de itirazlar da yükseliyor.

Demokratik Parti üyesi bazı Temsilci ve Senatörler İsrail’in Gazze’ye saldırılarındaki yüksek sivil can kaybı ve insani kriz sebebiyle Netanyahu yönetimine tepkili.

Bu nedenle Biden yönetiminden, İsrail Gazze’ye saldırılarını durdurmadan bu ülkeye silah satışı yapmamasını istiyorlar.

Alt komitelerde satışa itiraz gelmezse hassas güdümlü mühimmat satışı gerçekleşecek.

Ancak F15 savaş uçakları üretim bandına girecek ve 5 yıldan önce teslim edilmeyecek. 

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