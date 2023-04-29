  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

ABD ordusunda alarm: Tüm uçaklar indi

» »
Art arda yaşanan kazaların ardından ABD ordusu tüm askeri uçuşları durdurdu, askerlere yeni eğitimler verilecek.
ABD ordusunda alarm: Tüm uçaklar indi

ABD ordusu, son dönemde yaşanan kazalar nedeniyle ülkedeki tüm askeri uçuşları durdurdu.

BBC'nin haberine göre, ABD ordusu “kritik görevler dışında” uçakların operasyonlarının geçici süreyle durdurulmasına karar verdi.

Bu hafta Alaska'da iki Apache helikopterinin havada çarpışması sonucu 3 ABD askeri ölmüştü. 20 Mart'ta da Blackhawk helikopterlerinin yer aldığı kazada 9 asker hayatını kaybetmişti.

Art arda yaşanan bu kazaların ardından dün “hava operasyonlarını durdurma kararı” yürürlüğe girdi. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı James McConville, uçakların ekstra eğitim süreci tamamlanana kadar yerde kalacağını duyurdu. Güvenlik ve eğitim protokollerinin gözden geçirildiğini kaydeden McConville, askeri kayıplardan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Şimdi askerlere uçuşla ilgili yeni eğitimler verilmesi planlanıyor. Eğitimi tamamlayan askerler normal operasyonlara geri dönebilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’yi ayağa kaldıran olay: Her şey Biden’ın elindeki kağıtta yazılı çıktı27 Nisan 2023 Perşembe 11:30
  • ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a babalık davası açıldı26 Nisan 2023 Çarşamba 14:57
  • ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde aday olacağını resmen duyurdu25 Nisan 2023 Salı 15:45
  • ABD Peru’nun eski liderini iade etti24 Nisan 2023 Pazartesi 13:16
  • ABD’nin Ukrayna’ya vereceği tanklar eğitimler için yakında Almanya’da olacak22 Nisan 2023 Cumartesi 14:20
  • ABD’yi sarsan sızıntı: ‘Ukrayna, PKK aracılığıyla Suriye’de Rusya’ya saldırmayı planladı’21 Nisan 2023 Cuma 20:12
  • Meksika lideri, büyük tartışma yaratan lüks makam uçağını sattı21 Nisan 2023 Cuma 17:45
  • Kanada’da 15 milyon dolarlık altın havalimanından çalındı21 Nisan 2023 Cuma 12:45
  • ABD, Temmuz zirvesinden önce İsveç'in NATO'ya katılımını bekliyor19 Nisan 2023 Çarşamba 21:39
  • BM, ABD Daimi Temsilciliğine nota verdi19 Nisan 2023 Çarşamba 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti