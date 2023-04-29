ABD ordusunda alarm: Tüm uçaklar indi

ABD ordusu, son dönemde yaşanan kazalar nedeniyle ülkedeki tüm askeri uçuşları durdurdu.

BBC'nin haberine göre, ABD ordusu “kritik görevler dışında” uçakların operasyonlarının geçici süreyle durdurulmasına karar verdi.

Bu hafta Alaska'da iki Apache helikopterinin havada çarpışması sonucu 3 ABD askeri ölmüştü. 20 Mart'ta da Blackhawk helikopterlerinin yer aldığı kazada 9 asker hayatını kaybetmişti.

Art arda yaşanan bu kazaların ardından dün “hava operasyonlarını durdurma kararı” yürürlüğe girdi. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı James McConville, uçakların ekstra eğitim süreci tamamlanana kadar yerde kalacağını duyurdu. Güvenlik ve eğitim protokollerinin gözden geçirildiğini kaydeden McConville, askeri kayıplardan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Şimdi askerlere uçuşla ilgili yeni eğitimler verilmesi planlanıyor. Eğitimi tamamlayan askerler normal operasyonlara geri dönebilecek.