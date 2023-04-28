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ABD ordusunda cinsel saldırı vakaları arttı

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ABD ordusunda 2022 mali yılında 8 bin 942 "cinsel saldırı" ihbarı yapıldığı ortaya çıktı.
ABD ordusunda cinsel saldırı vakaları arttı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2022 mali yılına ait “cinsel saldırı” raporunu yayımladı.

Buna göre, orduda asker, sivil personel, diğer sivil ve yabancı ordu mensuplarından Amerikan askerlerine yönelik 8 bin 942 cinsel saldırı ihbarı yapıldı.

Söz konusu ihbarlardan 5 bin 941'i ilgili komutanlık ve kolluk kuvvetlerine bildirilmiş vakalar iken, 3 bin 1 ihbar ise henüz gizliliği kaldırılmamış ancak tıbbi ve psikolojik desteğin verildiği vakalar olarak kayıtlara geçti.

İhbarlardan 7 bin 958'i askerlerden, 44'ü sivil bakanlık personelinden, 14'ü sözleşmeli personelden, 698'i diğer sivillerden ve 41'i yabancı ülke askerlerinden gelirken, 187 ihbarın kaynağı belirtilmedi.

2021 YILI VERİLERİNİ GEÇTİ

2021 mali yılında toplam cinsel saldırı ihbarı 8 bin 866 olurken, 2022 mali yılında alınan 8 bin 942 ihbarın 3 bin 928'si sonuçlandırıldı. Bu sonuçlandırılan ihbarlardan 3 bin 188'i ilgili komutanlık tarafından ele alındı.

2 bin 117'si hakkında komutanlık yeterli kanıt elde ederken, bin 31'i adli mercilere havale edildi, 40'ı ise asılsız çıktı. 

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