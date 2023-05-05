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ABD: Rusların bu yıl önemli bir saldırı operasyonu düzenlemesi pek olası değil

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya’nın Ukrayna’da büyük olasılıkla “bu yıl önemli bir saldırı hamlesi” yapamayacağı, şimdilik işgal altındaki toprakların kontrolünü sağlamlaştırmaya odaklanacağı tahmininde bulundu.
ABD: Rusların bu yıl önemli bir saldırı operasyonu düzenlemesi pek olası değil

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından ülkeye yönelik küresel tehditlere ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da mühimmat ve insan gücü sıkıntısı yaşadığını belirten Haines, “Rus kuvvetleri önemli miktarda cephane açığıyla karşı karşıya ve önemli personel kısıtlamaları altında, ancak işgal altındaki Ukrayna topraklarında mayın döşemeye ve yeni savunma pozisyonları hazırlamaya devam ediyor.” dedi.

Haines, Ukrayna ordusunun yapması muhtemel karşı saldırılarından bağımsız olarak Rus kuvvetlerinin bölgede sıkıntısının devam edeceğini kaydederek, “Ukrayna'da Rusların bu yıl önemli bir saldırı operasyonu düzenlemesi pek olası değil.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın doğu ve güney Ukrayna'da ele geçirdiği toprakların kontrolünü sağlamlaştırmaya odaklanacağını ifade eden Haines, Rusyal Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış görüşmelerini ilerletmek için herhangi bir taviz vermesinin pek olası olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Haines, “Putin’in büyük olasılıkla zamanın kendi lehine çalıştığını hesapladığını ve savaşı uzatmanın Rusya’nın Ukrayna’daki stratejik çıkarlarını güvence altına almak için elinde kalan en iyi yol olabileceğini değerlendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Moskova'nın askeri kayıplarının çok büyük olduğunu ve ordusunun yeniden inşasının yıllar gerektirebileceğini öne süren Haines, “Zayıflamış konvansiyonel askeri güçle Moskova caydırıcılık için nükleer, siber ve uzay yeteneklerine daha fazla bağımlı hale gelecek.” ifadesini kullandı.

ABD istihbarat şefi, Moskova’nın mevcut çatışmada nükleer silah kullanmasının ise “pek olası olmadığını” sözlerine ekledi. 

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