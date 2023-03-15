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ABD üretici enflasyonu şubatta geriledi

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ABD'de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) şubatta önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.
ABD üretici enflasyonu şubatta geriledi

ABD üretici enflasyonu (ÜFE) açıklandı.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ÜFE aylık yüzde 0,1 düşerken yıllık yüzde 4,6 arttı. Ekonomistlerin tahmini aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,4 artış düzeyindeydi.

Çekirdek ÜFE aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 5,4’ten yüzde 4,4’e geriledi.

Geçtiğimiz ay ÜFE aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 6 ile beklentilerin üzerinde artmıştı.

ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki risklerin artmasıyla yükseldi. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanması da değerli metali destekledi.

Ons altın yüzde 1,15 günlük yükselişle 1925 dolardan işlem gördü. Gram altın 1160 TL’den, çeyrek altın 1935 TL’den, Cumhuriyet altını 7921 TL’den alıcı buldu.

Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflasının tüm bankacılık sektörünü etkileyeceği kaygıları yatırımcıları güvenli limana yönlendirdi. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentileri de altını destekledi.

ABD’de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından piyasalar, Fed’in gelecek iki toplantıda 25’er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları frenleyeceğini fiyatlamaya başladı.

Yatırımcıların piyasadaki çalkantı zamanlarında akın ettiği bir varlık olarak görülen depeğerli metalde günlük yükseliş yüzde 1’i aşarken altın yılın başından bu yana yüzde 3’ün üzerinde yükseldi.

Piyasalar geçen haftaya kadar Fed’in büyük ölçekli artırımlara geri dönmesine hazırlanırken, SVB’nin ani iflası bu beklentilerin değişmesine neden oldu. Piyasalar artık gelecek hafta %80 olasılıkla 25 baz puan faiz artırımına gidileceğini fiyatlıyor.

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