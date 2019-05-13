  • BIST 86.101
  • Altın 252,756
  • Dolar 6,1036
  • Euro 6,8667
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

ABD'de 44 eyaletten ortak dava: 'İlaç şirketleri komplo kurup, fiyatları 1,000 katına kadar şişirdi'

» »
ABD'de 44 eyalet, dünyanın en büyük muadil ilaç üreticisi Teva'ya 19 büyük ilaç şirketiyle komplo kurup ilaç fiyatlarını şişirdiği iddiasıyla toplu dava açtı.
ABD'de 44 eyaletten ortak dava: 'İlaç şirketleri komplo kurup, fiyatları 1,000 katına kadar şişirdi'

Connecticut'ta açılan davada, ilaç şirketlerinin bu yolla bazı ilaçların fiyatını bin katına kadar yükselttiği öne sürülüyor.

500 sayfalık iddianamede, 20 ilaç şirketi ve 15 üst düzey yöneticinin Temmuz 2013 ve Ocak 2015 döneminde, kanser, diyabet, yüksek tansiyon, HIV ve kolesterol dahil birçok tedavide kullanılan 86 jenerik ilacın fiyatının düşmesini önlediği ya da fiyatlarını artırmak için yasalara aykırı olarak işbirliği yaptığı iddia ediliyor.

Davanın merkezindeki İsrail firması Teva suçlamaları reddetti.

Şirketin açıklamasında suçlamaların "iddiadan ibaret olduğu" savunularak "Teva kendi incelemesini yapmaya devam ediyor ancak şirketimiz cezai yaptırım gerektirecek hiçbir davranışta bulunmamıştır" denildi.

'ABD tarihinde görülmemiş bir komplo'

Davada adı geçen şirketlerden biri olan Sandoz, başvuruyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD'de hem orijinal hem de patent süresi dolduğu için ucuz olması gereken eşdeğer ilaçların fiyatlarının yükselmesi bir süredir şikayetlere neden oluyor.

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın yanı sıra gelecek seçimlerde başkanlık için yarışacak senatör Elizabeth Warren dahil bir dizi Demokrat siyasetçi konuyu gündeme taşımıştı.

Dava dosyasında, eşdeğer ilaç fiyatlarının 2012'den sonra artmaya başladığına dikkat çekilerek "Anlaşıldığı kadarıyla 'adil pay'larından tatmin olmayan Teva ve işbirlikçileri, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde görülmedik şekilde korkunç ve yıkıcı bir fiyat ayarlama komplosuna girmiştir" deniyor.

Nevada Valisi Steve Sisolak, davada adı geçen şirketleri "vicdansızlıkla" suçladı.

Davalılardan tazminat talep edilirken, bu kurum ve kişilerin cezalandırılması ve eşdeğer ilaç piyasasında tekrar rekabetin hakim kılınması isteniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Türk bilim adamının kanser hücrelerini yok eden buluşu .12 Mayıs 2019 Pazar 20:47
  • Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle hastaneye gitti! Sonrası doktorları şoke etti12 Mayıs 2019 Pazar 20:35
  • Gıda ürünlerinde kullanılan palmiye yağı neden risk oluşturuyor?12 Mayıs 2019 Pazar 11:46
  • Depresyon ile Bağırsak Arasında Çok İlginç Bir Bağlantı Keşfedildi11 Mayıs 2019 Cumartesi 21:30
  • Her 10 kadından 1'i polikistik over sendromu11 Mayıs 2019 Cumartesi 19:30
  • Apandisit Ameliyatı Geçirenler, Parkinson'a 3 Kat Daha Kolay Yakalanıyor11 Mayıs 2019 Cumartesi 19:00
  • Anne sütünün 8 mucizevi faydası11 Mayıs 2019 Cumartesi 18:30
  • Dağınık yatak odası astım sebebi!11 Mayıs 2019 Cumartesi 18:00
  • Coca-Cola bilimi destekliyor ama bazı şartları var11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:52
  • Kurtardığı sokak köpeğinden kuduz bulaşan Norveçli kadın hayatını kaybetti11 Mayıs 2019 Cumartesi 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti