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ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti

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ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti
ABD'de Covid-19 salgını döneminde 5,4 milyon kişi sağlık sigortasını kaybetti

Halk sağlığı üzerine çalışmalar yürüten ''Families USA'' adlı sivil toplum örgütü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, pandemi döneminde ABD'de milyonlarca kişi sağlık sigortasını kaybetti. 

2008-2009 ekonomik krizi sırasında 3,9 milyon kişi sağlık sigortasından olurken salgın sırasında sağlık sigortası olmayanların sayısı yüzde 40 arttı.

Şubat-mayıs aylarında sağlık sigortasını kaybedenlerin sayısı işsizlik nedeniyle 5,4 milyona ulaştı.

Sağlık sigortasını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 50'sinin New York, Kaliforniya, Teksas, Florida ve North Carolina gibi salgından en fazla etkilenen eyaletlerde olması ise dikkati çekti.

Sağlık sigortası olmayanların sayısının 4,2 milyondan 4,9 milyona çıktığı Teksas'ta her 10 kişiden 3'ünün sağlık sigortasının bulunmadığı kaydedildi.

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