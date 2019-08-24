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ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalık' alarma yol açtı

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ABD'de 28 Haziran-20 Ağustos tarihlerinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişi tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurdu.
ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalık' alarma yol açtı

ABD'de elektronik sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığı sağlık kurumlarını harekete geçirdi.

 

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, 28 Haziran ila 20 Ağustos arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirildi.

Nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi semptomlarla ortaya çıkan hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı belirtildi.

Açıklamaya göre, CDC yetkilileri vakalar üzerine soruşma başlatırken, ülkedeki tüm doktorları semptomlar üzerine bilgilendirerek benzeri vakaları merkeze bildirmeleri konusunda uyardı.ABD'de elektronik sigara kullananlarda yaz aylarında ortaya çıkan gizemli akciğer hastalığı sağlık kurumlarını harekete geçirdi.

 

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, 28 Haziran ila 20 Ağustos arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirildi.

Nefes almada zorluk, nefesin kesilmesi ve göğüs ağrıları gibi semptomlarla ortaya çıkan hastalığın bazı vakalarda kusma, ishal ve bitkinlik gibi sindirim sistemi kaynaklı şikayetlere de yol açtığı belirtildi.

Açıklamaya göre, CDC yetkilileri vakalar üzerine soruşma başlatırken, ülkedeki tüm doktorları semptomlar üzerine bilgilendirerek benzeri vakaları merkeze bildirmeleri konusunda uyardı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de sorunun elektronik sigara cihazlarındaki üretim hatasından kaynaklanması ihtimaline karşı vatandaşlardan olağan dışı bir durumla karşılaşmaları halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

 

Henüz herhangi bir can kaybına yol açmayan hastalığın salgın hastalık niteliğinde olmadığı, ancak hastalığa yol açan sebebin ortak olduğu tahmin ediliyor.

Hastaların tümü 'elektronik sigara' adı verilen tütün ve diğer maddeler ilave edilebilen buhar teneffüs cihazları kullandığı ve büyük bölümünün de yakın zamanda cihazlarında "tetrahidrokannabinol" adı verilen esrar etken maddesi içeren ürünler kullandıklarını belirtti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedildi.

 

ABD Sağlık Bakanlığı geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımın yüzde 78 oranında arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27'sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını bildirmişti.

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