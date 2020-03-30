  • BIST 88.125
  • Altın 337,927
  • Dolar 6,5044
  • Euro 7,2085
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

ABD'de Kovid-19 Kaynaklı Ölü Sayısı 2 Bin 191'e Yükseldi

» »
ABD'de Kovid-19 Kaynaklı Ölü Sayısı 2 Bin 191'e Yükseldi
ABD'de Kovid-19 Kaynaklı Ölü Sayısı 2 Bin 191'e Yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e çıktı.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artışla 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

İlk 1000 ölümün bir ayda yaşandığı ülkede ölü sayısının iki günde ikiye katlaması korkuya neden olurken, uzmanlar durumun daha da kötüleşeceği yorumunu yapıyor.

Dünya genelinde salgının yayıldığı ülkeler listesinde ABD'nin ardından 92 bin 472 vakayla İtalya, 82 bin 120 vakayla da Çin geliyor.

Ülke içindeki dağılıma bakıldığında ise ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletler New York ve komşusu New Jersey olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 46 bin 94 olan vaka sayısı 53 bin 520'ye çıkarken, bu rakamın sadece 30 bin 765'si, nüfusu 8,5 milyon olan New York şehrinde bulunuyor.

New York'u 11 bin 124 vakayla komşusu New Jersey, 5 bin 648 vakayla da California eyaletleri takip ediyor.

New York son 24 saatte 605'ten 834'e ulaşan ölümle en fazla can kaybı yaşanan eyalet olurken, onu 189 ölümle Washington, 140 ölümle de New Jersey izliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın koronavirüs korkusu: Tedbirler günden güne artırılıyor30 Mart 2020 Pazartesi 08:46
  • ABD’de COVID-19 kabusu sürüyor: Önlemler 30 Nisan’a uzatıldı30 Mart 2020 Pazartesi 08:43
  • Dr. Anthony Fauci: '100-200 bin Amerikalı ölebilir'29 Mart 2020 Pazar 21:15
  • İtalya’da bir günde ‘corona’dan 756 kişi öldü: Toplam sayı 10 bin 77929 Mart 2020 Pazar 21:12
  • Koronavirüs: İtalya'da 102 yaşındaki Covid-19 hastası 'Lina Nine' iyileşti29 Mart 2020 Pazar 21:04
  • Babaannenin cenazesine katılamayıp internetten izlemek… ‘Corona’lı günlerin ABD’deki mecburiyetlerinden biri29 Mart 2020 Pazar 20:44
  • Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Salgını durdurmada başarılı olduk29 Mart 2020 Pazar 20:24
  • Çin: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu29 Mart 2020 Pazar 17:51
  • Kübalı doktorlar: İhtiyaç olduğu sürece buradayız29 Mart 2020 Pazar 17:06
  • 'Meflokin bazlı ilacın Kovid-19 tedavisindeki etkinliği doğrulandı'29 Mart 2020 Pazar 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti