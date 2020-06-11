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ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı koparıldı

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ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı koparıldı
ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı koparıldı

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond kentinde İtalyan kaşif Kristof Kolomb’un heykeli yerinden söküldü.

Heykelin üzerine “Columbus soykırımı temsil ediyor” yazıldı. Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb’un Byrd Parkı’ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atıldı.

Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki Kolomb’a ait bir diğer heykelin ise başı koparıldı.

Minnesota eyaletinde bulunan Kristof Kolomb heykeli de göstericiler tarafından devrildi.

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