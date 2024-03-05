ABD'de kritik gün: Süper salı kazananı kim olacak?

ABD'de partilerin başkan adaylarının kim olacağına dair kritik bir noktaya gelindi. Toplam 50 eyaletin 16'sında başkan adaylığı için ön seçim yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyaset sahnesi ısınıyor. Kasım ayındaki Başkanlık seçimleri için önemli dönemeçlerden biri de Süper Salı.

50 eyaletten 16'sında hem Demokratik Parti hem de Cumhuriyetçi parti için ön seçimler yapılacak.

Süper Salı'da özellikle Kaliforniya, Teksas, Virginya gibi önemli yerler bulunuyor.

Biden, kendi partisi adına ön seçimlerde en büyük aday. Bugüne kadarki ön seçimleri de açık ara farkla kazandı.

Tüm eyaletlerde Demokratik Parti için yine benzer sonuçların çıkması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti için Süper Salı'nın bir kırılma noktası olabileceği de konuşuluyor.

Trump avantajlı giriyor

Düğüm Trump'ın karşısında tek güçlü aday olarak kalan Nikki Haley'le ilgili.

Haley daha önce valilik yaptığı Güney Karolina da dahil olmak üzere ön seçimlerde büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Son olarak başkent Washington’da Trump’a karşı ilk zaferini alsa da Haley'in 16 eyalette yenilgi yaşaması adaylıkla ilgili kararını değiştirebilir.

Yüksek mahkeme Trump’ın bazı eyaletlerde açılan davalara rağmen oy pusulasından çıkarılamayacağına hükmetti. Bu kararla Trump ön seçimlere daha moralli girecek.

ABD'de ön seçim süreci haziran ayına kadar sürecek.

Ağustos ayında ise ABD'de başkan adayları resmi olarak açıklanacak.