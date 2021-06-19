  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Abd'de Temyiz Mahkemesi, Huawei'in Ffc'nin Donanım Satın Alma Yasağına Karşı Yaptığı Başvuruyu Reddetti

»
ABD'de temyiz mahkemesi, yabancı şirketlerden altyapı donanımı satın almasını yasaklayan kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.
Abd'de Temyiz Mahkemesi, Huawei'in Ffc'nin Donanım Satın Alma Yasağına Karşı Yaptığı Başvuruyu Reddetti

ABD'de temyiz mahkemesi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in, Federal İletişim Komisyonunun (FCC) kamu fonlarından yararlanan yerel cep telefonu operatörlerinin ulusal güvenlik riski oluşturduğu düşünülen yabancı şirketlerden altyapı donanımı satın almasını yasaklayan kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetti.


Lousiana eyaletinin New Orleans kentindeki 5'inci Federal Bölge Temyiz Mahkemesi, kararında, komisyonun yasak koyma konusunda tam yetkili olduğunu belirtti.


Mahkemenin 3 yargıçtan oluşan heyeti, hazırladıkları 60 sayfalık gerekçeli kararda, Huawei'in, komisyonun ulusal güvenlik gerekçesini öne sürüp, yetkisini aştığına ilişkin iddiasına karşı çıkarak "FCC, ulusal güvenlik konularında ikincil yetkili bir kurum değildir. Telekomünikasyon ağlarındaki ulusal güvenlik risklerinin değerlendirmek FCC'nin uhdesindedir." ifadelerine yer verdi.


Huawei'den, kararla ilgili yorum yapılmadı.


ABD Kongresi, 2012'de Çinli telekomünikasyon şirketleri Huawei ve ZTE'yi "ulusal güvenli riski" olarak değerlendirerek yerel operatörlere bu şirketlerden altyapı donanımı satın almamalarını tavsiye etmişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki hükümet, Çin yasalarının şirketleri devlet adına casusluk yapmaya zorladığı gerekçesiyle Huawei'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.


Huawei, Federal İletişim Komisyonunun 2019'da kamu desteklerinden faydalanan yerel operatörlerin Huawei ve ZTE'den donanım satın alma kararına karşı dava açmıştı. Şirket kararın güvenlik gerekçesiyle değil, siyasi olarak alındığını; FCC'nin ulusal güvenlik risklerini değerlendirmeye yetkili olmadığını savunmuştu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Microsoft Windows ve Chrome'da sıfır gün açıkları tespit edildi17 Haziran 2021 Perşembe 17:02
  • "Dünyanın en küçük dinozoru" olarak ünlenen 99 milyon yaşındaki fosilin farklı bir örneği bulundu16 Haziran 2021 Çarşamba 18:59
  • World Wide Web, NFT olarak satışa sunuluyor16 Haziran 2021 Çarşamba 18:03
  • İngiltere'de Apple ve Google hakkında inceleme başlatıldı16 Haziran 2021 Çarşamba 17:32
  • “Kıbrıs Uzay Araştırma ve Gözlem Enstitüsü” Faaliyetlerine Başladı16 Haziran 2021 Çarşamba 16:41
  • Amazon'un kurucusu Bezos’un Dünya’ya dönmesini engellemek için imza kampanyası başlatıldı16 Haziran 2021 Çarşamba 16:29
  • Yeni iPhone 13'ün fiyat listesi sızdı: 1 TB iPhone iddiası16 Haziran 2021 Çarşamba 16:02
  • THY Teknik, yenilenen Boeing sözleşmesiyle envanter portföyünü genişletiyor16 Haziran 2021 Çarşamba 15:34
  • AB-ABD anlaşmazlığında önemli adım16 Haziran 2021 Çarşamba 15:02
  • Philips 3-4 milyon civarında solunum cihazını geri çağırdı16 Haziran 2021 Çarşamba 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti