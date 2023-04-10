ABD’de toptan eşya stokları şubatta arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin toptan eşya stokları ve satış verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 919,2 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,2 artış yönündeydi. Toptan eşya stokları, ocak ayında yüzde 0,6 azalmıştı.

669,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Stoklar, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12’lik artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükselişle 669,5 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışlarına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, ocakta yüzde 0,4’lük artış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda da yüzde 1,3 arttı.