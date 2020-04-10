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ABD'de tuvalet kağıdını sakladığı için annesini döven adam tutuklandı

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ABD'de tuvalet kağıdını sakladığı için annesini döven adam tutuklandı
ABD'de tuvalet kağıdını sakladığı için annesini döven adam tutuklandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 26 yaşındaki bir adam, annesini tuvalet kağıdını sakladığı gerekçesiyle darp etti ve sonrasında polis tarafından tutuklandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en çok talep gören ürünler arasında olan tuvalet kağıdı nedeniyle ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 26 yaşındaki Adrian Yan isimli bir şahıs annesini darp etti.

Santa Clarita Vadisi Polis Sözcüsü Shirley Miller tarafından yapılan açıklamada, olayın Los Angeles'ın kuzeyindeki Saugus'ta bulunan bir evde yaşandığı belirtildi.

Yan'ın annesi, polise verdiği ifadede tuvalet kağıtlarını sakladığını, çünkü oğlunun 'çok fazla kullandığını' belirtti.

Yan'ın 'kötü muamele' gerekçesiyle tutuklandığını belirten Shirley Miller, ayrıca ülke genelinde uygulanan karantinanın aile içi şiddet olaylarında artışa neden olduğunu söyledi.

Miller, “Beklenen bir şeydi, her yerde oluyor” dedi.

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