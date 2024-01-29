  • BIST 8471.7
  • Altın 1977.567
  • Dolar 30.3423
  • Euro 32.8409
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

ABD'de yapay zeka şirketleri güvenlik testi sonuçlarını hükümete rapor etmeye başlayacak

» »
ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, yapay zeka şirketlerinin güvenlik testi sonuçlarını hükümete bildirmesini gerektiren yeni uygulamayı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.
ABD'de yapay zeka şirketleri güvenlik testi sonuçlarını hükümete rapor etmeye başlayacak

Beyaz Saray Yapay Zeka Konseyi, yapay zekadan kaynaklanan risklerin önlenmesine ilişkin Biden'ın 3 ay önce imzaladığı kararname kapsamında yapılan değişiklikleri değerlendirmek üzere toplanacak.

Beyaz Saray'ın yapay zeka özel danışmanı Ben Buchanan, yaptığı açıklamada, hükümetin yapay zeka sistemlerinin halka sunulmadan önce güvenli olup olmadığını bilmek istediğini ve Biden'ın da şirketlerin bu kuralı karşılaması gerektiği konusunda net olduğunu belirtti.

Buchanan, yapay zekanın potansiyelinin farkında olduklarını kaydederek, düzenleyici birimlerin bu teknolojiyi yönetmesi konusunda emin olmaya çalıştıklarını ifade etti.

ABD'de yalnızca yazılım şirketlerinin bazı güvenlik testleri yapması gerekirken, halihazırda şirketlerin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.

ABD yönetimi, yapay zekadan kaynaklanan riskleri önlemeyi amaçlayan kapsamlı bir kararname çıkarmış, yapay zeka güvenliği için yeni standartlar getirmişti.

Kararname kapsamında, kurumların güvenlik testleri için standartlar belirlemesi ve siber güvenlik risklerini ele alması gerekiyor.

Kişilerin dolandırıcılıktan korunması amacıyla yapay zekayla oluşturulan içeriğin tespit edilmesi ve doğrulanması için yeni kurallar getiriliyor.

Bu kapsamda, yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulmak ve düzeltmek için gelişmiş bir siber güvenlik programının oluşturulması da hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesla, 2024'te daha yavaş bir büyüme öngörüyor25 Ocak 2024 Perşembe 13:24
  • ABD, Suriye'den çekiliyor mu?25 Ocak 2024 Perşembe 12:16
  • Florida Temsilciler Meclisinden 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağına onay25 Ocak 2024 Perşembe 12:04
  • ABD'de elektrikli araçlar dondurucu soğuklarla birlikte yollarda kaldı23 Ocak 2024 Salı 18:24
  • ABD'de sınır görevlilerinin Meksika sınırındaki jiletli telleri kesmesine izin verildi23 Ocak 2024 Salı 13:15
  • AB Dış Politika Şefi Borrell: İsrail, El Fetih'i zayıflatmak için Hamas'ı finanse etti22 Ocak 2024 Pazartesi 12:26
  • Florida Valisi DeSantis adaylık yarışından çekildi, Trump'a desteğini açıkladı22 Ocak 2024 Pazartesi 11:29
  • Interpol'den internet üzerinden işlenen yeni suçlar konusunda uyarı19 Ocak 2024 Cuma 10:21
  • Araştırma: Ay ilk oluştuğunda kabuğunda düşünülenden daha fazla su vardı18 Ocak 2024 Perşembe 18:44
  • New York'taki itibar davasında yargıç Trump'ı salondan atmakla tehdit etti18 Ocak 2024 Perşembe 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti