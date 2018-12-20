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ABD'deki Türk profesör 3 yaşındaki kızını ve kendini öldürdü

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Türk profesör Ayhan Ayteş, 3 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti
ABD'deki Türk profesör 3 yaşındaki kızını ve kendini öldürdü

ABD'de, üniversitede sanal gerçeklik dersleri veren Türk profesör Ayhan Ayteş, 3 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti.

NTV'nin aktardığına göre Güney Florida Üniversitesi'nde ders veren 48 yaşındaki Ayteş, kızı Ela Deniz'i, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı eşi Laurel Friedman'dan aldı ancak zamanında teslim etmedi. 

38 yaşındaki anne Friedman'ın güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı .  Ayteş'in evine giden polis, 3 yaşındaki Ela'yı öldüren profesörün kendi hayatına da son verdiğini saptadı. 

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