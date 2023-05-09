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ABD’den 14 Mayıs seçimleri açıklaması

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Türkiye'de seçim heyecanı büyürken ABD'den de 14 Mayıs'la ilgili açıklama geldi.
ABD’den 14 Mayıs seçimleri açıklaması

ABD, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden çıkacak sonucun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini bildirdi.

VOA Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, “Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz… Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmek” mesajı verildi.

Bakanlığı günlük basın brifinginde Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, “gelecek hafta Pazar günü Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği” soruldu. Sözlerine “Etkilemeyecek” diyerek başlayan Patel, “Türk halkı tarafından hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve bu ilişkileri derinleştirmeye, bir dizi işbirliği alanı ve ortak öncelikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna ve ABD için önemli olan bir dizi konuda vazgeçilmez bir rol oynadığına da dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimi’nin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde oynadığı role işaret etmek istiyorum. Onların liderliği ve biraraya getirici rolü sayesinde, Rusya’nın tahılı silah haline getirmesini engelleyecek bir mekanizma var” dedi.

Patel, yanıtını, “Ancak genel olarak ABD seçimlerde taraf tutmaz. Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmektir” diyerek tamamladı.

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