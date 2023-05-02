  • BIST 4.558,08
  • Altın 1241.561
  • Dolar 19.4664
  • Euro 21.3308
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

ABD’den çarpıcı Rusya açıklaması: 20 binden fazla asker öldü

» »
Beyaz Saray, aralık ayından bu yana Ukrayna ile savaşta 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü bildirdi.
ABD’den çarpıcı Rusya açıklaması: 20 binden fazla asker öldü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında “Topladığımız istihbarat ve bilgilere göre Rusların aralık ayından bu yana 100 bin kayıp verdiğini tahmin ediyoruz.” diyerek bu rakamın 80 bininin yaralı ve 20 bininin can kaybı olduğunu iddia etti.

YARISI WAGNER SAVAŞÇISI 

Kirby, 20 bin kayıp veren Rus birliklerinin yaklaşık yarısının Rusya’nın her bir tarafındaki hapishanelerden toplanan eski suçlular olan paralı Wagner savaşçıları olduğunu söyledi.

Rusların bir aydır Donbas bölgesindeki saldırı girişiminin “büyük ölçüde başarısız olduğunu” ifade eden Kirby, Rusya’nın kayıpları hakkındaki bilginin ABD istihbaratına ait olduğunu belirtirken Ukrayna tarafının kayıpları hakkında konuşmadı.

UKRAYNA’NIN DURUMUNU AÇIKLADI

Kirby, Ukrayna’nın ise savunmasının hala etkili olduğu ve “Rusya’yı marjinal kazanımlar için muazzam kaynaklar harcamaya zorladığı” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile ABD Başkanı Joe Biden’ın bugünkü görüşmelerine atıfta bulunan John Kirby, iki ülke ilişkileri bağlamında, “Geleceğin zorluklarıyla yüzleşmek için birlikte hazırlanırken, en uzun süredir devam eden ittifaklarımızdan birinin muazzam bir ivme ile yenilendiğini gösteriyoruz.” ifadesini kullandı.

Kirby ayrıca Sudan’dan ABD vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye çabalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ordusunda alarm: Tüm uçaklar indi29 Nisan 2023 Cumartesi 09:37
  • Mike Pence, 2020 seçimleriyle ilgili yürütülen soruşturmada ifade verdi28 Nisan 2023 Cuma 11:25
  • ABD ordusunda cinsel saldırı vakaları arttı28 Nisan 2023 Cuma 09:51
  • İspanya’da bir ilk! Meclisten geçti27 Nisan 2023 Perşembe 21:58
  • Peru düzensiz göçmen akışıyla mücadele için sınırlarında OHAL ilan etti27 Nisan 2023 Perşembe 13:15
  • Biden, Kuzey Kore’yi uyardı: Sonunu getiririz27 Nisan 2023 Perşembe 12:49
  • ABD’yi ayağa kaldıran olay: Her şey Biden’ın elindeki kağıtta yazılı çıktı27 Nisan 2023 Perşembe 11:30
  • ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a babalık davası açıldı26 Nisan 2023 Çarşamba 14:57
  • ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde aday olacağını resmen duyurdu25 Nisan 2023 Salı 15:45
  • ABD Peru’nun eski liderini iade etti24 Nisan 2023 Pazartesi 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti