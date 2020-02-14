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ABD’den Huawei’ye iki yeni suçlama

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ABD’den Huawei’ye iki yeni suçlama
ABD’den Huawei’ye iki yeni suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD’li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulundu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Huawei ve ABD’li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen şirket ve iştiraklerinin İran ve Kuzey Kore’de iş yaptığı ve teknoloji projelerine dahil olduğu iddia edildi.

Bu kapsamda şirket, 2009’da İran’da düzenlenen protestolar sırasında istihbarat amaçlı gözetim yapılması konusunda İran hükümetine yardım etmekle suçlandı. 

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’in teknoloji şirketi Huawei’nin ABD’li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayan geçici genel lisans için 45 gün ek süre verdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Huawei’ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren geçici lisans için yeni süre verildi.

ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Ağustos’ta 3 ay geçici lisans verilmiş, ardından söz konusu lisansın süresi 18 Kasım 2019’da 90 gün uzatılmıştı.

Bakanlığın aldığı yeni kararla Huawei ve bağlı şirketlerinin ABD’li şirketlerle iş yapabilmesi için 45 gün daha süre verildi.  

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