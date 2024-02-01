ABD’den Türkiye ve Lübnan’dan üç şirket ve bir kişiye Hizbullah’a yardım suçlamasıyla yaptırım

OFAC yaptığı açıklamada, Lübnan ve Türkiye’de bulunan üç şirket ve bir kişinin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Hizbullah’ın mali şebekesine mali destek sağladığı suçlamasında bulundu.

ABD Maliye Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah’ın mali şebekesini yardım ettiği gerekçesiyle Lübnan ve Türkiye’den üç şirket ve bir kişiye yaptırım kararı aldı.

Yaptırım kararının, İran destekli olduğu iddia edilen güçlerin Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümüne, 30’dan fazlasının yaralanmasına yol açan saldırı sonrası gelmesi dikkat çekti.

ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Lübnan ve Türkiye’de bulunan üç şirket ve bir kişinin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Hizbullah’ın mali şebekesine mali destek sağladığı suçlamasında bulundu.

Bu kişi ve şirketlerin, İran mallarını satarak yüz milyonlarca dolar gelir elde ettikleri kaydedilen açıklamada, bu satışların “Kudüs Gücü ve Hizbullah’ın devam eden terör faaliyetlerinin ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin maddi olarak desteklenmesinde önemli bir kaynak sağladığı” kaydedildi.

Türkiye’den hangi şirket yaptırım listesinde?

Açıklamaya göre, Türkiye’deki “Mira İhracat İthalat Petrol” yaptırım listesine alınan şirketler arasında.

Mira İhracat İthalat Petrol şirketi, küresel piyasada İran mallarını satın alıp, bu malların taşımacılığını yapmak ve satmakla suçlanıyor.

Şirketin faaliyetlerinin merkezi İran’da bulunan ve ABD’nin yaptırım listesinde olan Hizbullah’ın maddi destekçisi Ali Kasir adlı kişi tarafından kontrol edildiği kaydedilen açıklamaya göre, Mira’nın satışlarından elde edilen karların Hizbullah’la paylaşıldığı suçlaması yapıldı.

Yaptırım listesine alınan şirketin CEO’su ve sahibi olduğu belirtilen İbrahim Telal el Uveyir’in ‘İbrahim Ağaoğlu’ takma ismini kullandığı bildirildi.

Yine aynı açıklamaya göre Lübnan’da bulunan ve Hizbullah’la bağlantılı olduğu belirtilen “Yara Offshore SAL” adlı şirketin de yaptırım listesinde bulunan gemileri kullanarak, İran mallarının satışını kolaylaştırdığı ve Suriye rejiminin bu şirkete milyonlarca dolar ödeme yaptığı kaydedildi.

Merkezi yine Lübnan’da bulunan Hydro Company for Drilling Equipment Rental’ın ise milyonlarca dolar değerindeki İran mallarının Suriye’ye sevk edilmesini sağlayarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün finanse edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada, “Şirket üst düzey İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü subaylarının idaresi altında faaliyet gösteriyor ve ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Lübnan’daki paravan şirket Concepto ile ticari ilişkileri bulunuyor” denildi.

ABD son saldırıyla ilgili İran’ı sorumlu tutuyor

Washington yönetimi, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın başlamasından bu yana Amerikan askerlerinin ölümüne neden olan ilk saldırıdan Irak merkezli İran yanlısı bir milis gücü olan Ketaib Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.

Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran destekli güçlerin Ürdün'de 3 Amerikan askerinin ölümüne neden olan saldırısı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelebilecek her türlü tehdide karşılık vermeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya verilecek yanıt konusunda karara vardıklarını açıklamış fakat yanıtın nasıl olacağı konusunda ayrıntı vermemişti.

Selami, "Amerikalı yetkililerden gelen tehditleri duyuyoruz, onlara bizi zaten test ettiklerini ve artık birbirimizi tanıdığımızı söylüyoruz, hiçbir tehdit cevapsız kalmayacak." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise ABD'nin "tehditlerine" son verip "siyasi çözüme odaklanması" gerektiğini vurgularken Washington'un "direnişi bir gerçek olarak kabul etmesi gerektiğini" söyledi.