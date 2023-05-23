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AB'de en fazla emisyona yol açan 10 tesisin tamamı kömür santrallerinden oluşuyor

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Avrupa Birliği'ndeki en fazla emisyona yol açan 10 tesisi, çoğu Almanya ve Polonya'da bulunan kömür santralleri oluşturdu.
AB'de en fazla emisyona yol açan 10 tesisin tamamı kömür santrallerinden oluşuyor

Enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, AB'de elektrik sektörü emisyonları geçen yıl 739 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyona yol açtı. Bu miktar, AB'nin emisyon ticaret sistemindeki emisyonların yaklaşık yarısını oluşturdu.

Kömür ise AB'deki elektrik sektöründeki emisyonların yüzde 60'ına neden olurken, elektrik sektöründe kömür kaynaklı emisyonların yaklaşık üçte ikisi Almanya ve Polonya'dan kaynaklandı.

AB'deki en büyük 10 kirletici tesisin hepsini kömür santralleri oluşturdu.

Söz konusu 10 kömür santrali, 2022'de elektrik sektörü emisyonlarının yüzde 25'ine ve AB emisyon ticaret sisteminde kayıtlı emisyonların yüzde 13'üne yol açtı.

Listedeki 10 santralin 7'si son 10 yıldır değişmedi. Santrallerin 6'sı Almanya, 3'ü Polonya 1'i ise Bulgaristan'da faaliyet gösteriyor.

"MÜKERRER SUÇLULAR"

PGE'nin Polonya'daki Belchatow kömür santrali, en fazla emisyona neden olan tesis olarak ilk sırada yer aldı. Belchatow, emisyon ticaret sisteminin devreye girdiği 2005'ten bu yana "en kirletici tesisler" listesinde zirvedeki yerini korudu.

Alman RWE ve EPH ile PGE'ye ait 8 santral, son 6 yıldır en çok emisyona neden olan tesisler listesinde yer aldı ve geçen yıl İtalya'nın elektrik sektörü emisyonlarıyla aynı miktarda emisyon üretti.

Analize göre, kömür hala AB emisyonlarının en büyük sebebi olmaya devam ederken, kömür kaynaklı emisyonlar 10 yıl öncesine göre yüzde 40 daha düşük seviyede.

Geçen yıl ise Avrupa'da kömür kaynaklı elektrik sektörü emisyonları bir önceki yıla göre yüzde 6 yükseldi.

AB emisyon ticaret sistemindeki en büyük iki emisyon ülkesinden Almanya'da kömürden elektrik üretiminin yol açtığı emisyonlar son 10 yılda yüzde 37, Polonya'da yüzde 12 geriledi.

Ember analisti Harriet Fox, analize ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın kömürden olabildiğince erken kurtulması gerektiğini vurguladı.

Fox, "Kömür santralleri, AB'nin kirli listesinin mükerrer suçluları. Polonya mevcut gidişatını değiştirmezse yakın zamanda AB'nin en büyük emisyon kaynağı olarak kalacak. Almanya kömür bağımlılığını azaltmak için adım atıyor ama Polonya henüz başlamadı." ifadelerini kullandı.

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