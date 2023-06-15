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AB’de yenilenebilir kaynaklar ilk kez fosil yakıtlardan fazla enerji üretti

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Avrupa Birliği’nde (AB) mayıs ayı boyunca rüzgar ve güneşten üretilen enerji, ilk defa bütün fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını geçti.
AB’de yenilenebilir kaynaklar ilk kez fosil yakıtlardan fazla enerji üretti

Euronews Türkçe’nin enerji alanında çalışan düşünce kuruluşu Ember’den aktardığına göre AB’de mayıs ayında üretilen elektriğin üçte biri rüzgar ve güneş enerjisinden elde edildi. Fosil yakıtların ürettiği enerjiyse yüzde 27 seviyesinde kaldı. 

Bu oranın kaydedilen en düşük seviye olduğunu belirten Ember, AB’de fosil yakıtlardan enerji üretiminin büyük düşüş yolunda olduğunu bildirdi.

“Temiz enerji rekor üstüne rekor kırıyor” diyen Ember Avrupa yöneticisi Sarah Brown, AB’de elektrik dönüşümünü hiperaktif olarak tanımladı.

Kömürle enerji üretimi en düşük seviyede

Ember, AB’de fosil yakıtlardan üretilen enerji düşüşün 2022’nin sonlarından ilk aylarına kadar süren bir eğilim olduğunu belirtti.

Bazı AB ülkelerinin yoğun şekilde kömür kullanmasına rağmen, mayıs ayında kömür enerjisi toplam elektriğin yalnızca yüzde 10’unu üretti. 

Bu durum, Almanya’nın son nükleer tesisini nisan ayında kapatmasına rağmen meydana geldi ve ülkede kömürle enerji üretimi 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Avrupa’nın en büyük kömür enerjisi üreticisi Polonya’da da kömürün toplam enerji üretimindeki oranı rekor düşüşle yüzde 62’ye geriledi.

Doğal gazdan elde edilen enerji de 2018’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Öte yandan İtalya bu hafta, doğal gaz fiyatlarının düşük kalmaya devam etmesi halinde 2024’te, yani planlanandan bir yıl önce, ülkede kömürle çalışan termik santralleri kapatacağını açıkladı. Fosil yakıtlardan üretilen enerjinin payındaki azalma eğiliminin sürmesi bekleniyor.

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